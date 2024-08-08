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Белорусская каноистка вышла в полуфинал Олимпиады

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  • 8.08.2024, 12:38
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Белорусская каноистка вышла в полуфинал Олимпиады
Юлия Трушкина

Юлия Трушкина показала второй результат.

Каноистка Юлия Трушкина — в полуфинале Олимпиады. В четверг 21-летняя белорусская спортсменка заняла второе место в квалификации на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке.

Ее результат — 46,15 секунды. В заезде участвовали также представительницы Чили, Колумбии, КНР, Молдовы, США и Украины. Белоруска пропустила вперед только американку Невин Харрисон.

За выход в финал Трушкина поборется в субботу.

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