Белорусская каноистка вышла в полуфинал Олимпиады

Белорусская каноистка вышла в полуфинал Олимпиады1
- 8.08.2024, 12:38
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Юлия Трушкина показала второй результат.
Каноистка Юлия Трушкина — в полуфинале Олимпиады. В четверг 21-летняя белорусская спортсменка заняла второе место в квалификации на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке.
Ее результат — 46,15 секунды. В заезде участвовали также представительницы Чили, Колумбии, КНР, Молдовы, США и Украины. Белоруска пропустила вперед только американку Невин Харрисон.
За выход в финал Трушкина поборется в субботу.