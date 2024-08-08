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Зачем ВСУ понадобился поход в Курскую область РФ

4
  • Виктор Андрусив
  • 8.08.2024, 12:41
  • 8,774
Зачем ВСУ понадобился поход в Курскую область РФ

Пять версий.

Решил собрать вам все возможные версии, которые озвучиваются разными аналитиками, что к тому, почему ВСУ освобождают Курскую область. И какая бы версия ни была правильной, в связи с каждой из них следует начинать операцию.

Курская АЭС. Попытка захватить Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую. Это было бы очень сильно. Возвращение ЗАЭС в нашу сеть – это фактически решение всех наших проблем, поскольку до войны она давала 30% нашего электричества. Это лучшая для нас версия, но очень немного шансов на успех.

Отвлечение резервов из Харьковской области. Курскую область обороняет группа войск «Север», которая и ведет операцию в Волчанске. Отвлечение резервов позволит выбить россиян из захваченных ими населенных пунктов Харьковской области. Это хорошая версия с хорошими шансами на успех.

Превентивный удар. ВСУ нанесли превентивный удар во избежание повторения ситуации в Харьковской области. Я в эту версию не очень верю, но если это так – то это заслуживает аплодисментов.

Эта кампания направлена на Запад, который начал отчаиваться в шансах Украины. Маловероятно, но если это так, то тоже хорошая версия. Действительно, мы давно не вели наступательные операции.

Это действие с целью создания информационного шума в РФ. Эта версия маловероятна. Для такого обычно применяется РДК. В конце концов полная тишина вокруг операции точно подсказывает, что это не информационная история. Я об этом еще по отдельности напишу.

К сожалению, нужно понимать, что враг силен, и добиться успеха в такой ситуации очень и очень тяжело. Поэтому пока не завышайте ожидания ни своих, ни чужих. Как можно увидеть из этих версий – начать такую операцию было правильно, независимо от того, какая версия основная.

Виктор Андрусив, Telegram

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