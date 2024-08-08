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Эскалация на Ближнем Востоке: Иран развертывает новейшую систему ПВО 9-Dey

  • 8.08.2024, 12:55
  • 5,876
Эскалация на Ближнем Востоке: Иран развертывает новейшую систему ПВО 9-Dey

Ситуация обостряется.

Тегеран готов развернуть свои новейшие системы ПВО 9-Dey на фоне растущей напряженности между Ираном и Израилем. Эти ЗРК малой дальности являются важным дополнением к арсеналу Ирана, усиливая его возможности по противовоздушной обороне, сообщили 7 августа в Army Recognition.

Система была впервые представлена 21 мая 2021 года и стала важной вехой для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который разработал оружие в рамках широкой программы модернизации вооруженных сил.

В ходе учений «Защитники неба Велаята 2023», проходивших с 5 по 7 ноября 2023 года, система 9-Dey успешно перехватила и уничтожила несколько назначенных целей.

Характеристики и возможности

Эксперты отмечают, что 9-Dey — это мобильная система ПВО малой дальности, оптимизированная для поражения низколетящих целей. Она имеет эффективную дальность от 5 до 30 километров и потолок полета 20 километров, что позволяет ей поражать широкий спектр угроз с различных расстояний и высот.

Она базируется на том же шасси 6x6, что и ракетный комплекс Sevom Khordad. Однако она отличается конфигурацией пусковой установки: два блока по четыре ракеты обеспечивают восемь ракет, готовых к запуску, в отличие от трех ракет у Sevom Khordad.

Шасси 6x6, используемое в 9-Dey, представляет собой местную копию МЗКТ-6922, изначально разработанную для российского комплекса "Бук-М2Э". Но иранская версия отличается более короткой конструкцией с передним расположением двигателя и боковым доступом к электронным системам.

Ключевой особенностью мобильного комплекса 9-Dey является использование той же радиолокационной технологии, что и в Sevom Khordad, установленной в передней части машины. Система ПВО Sevom Khordad, являющаяся важнейшим компонентом интегрированной сети ПВО Ирана, оснащена сложным радаром с фазированной решеткой S-диапазона, установленным в передней части машины.

Основные технические характеристики системы ПВО 9-Dey

класс — зенитно-ракетная система малой дальности;

шасси — 6x6, аналогичное Sevom Khordad;

дальность действия — 5-30 км;

потолок полета — 20 км;

ракетная установка — два блока по четыре ракеты (всего восемь ракет);

радар — С-диапазонный радар с фазированной решеткой, с дальностью обнаружения до 150 км и способностью отслеживания нескольких целей одновременно.

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