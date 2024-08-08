ВСУ продвинулись уже на 26 км в сторону Курска 5 8.08.2024, 13:09

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Украинские танки зашли в Ивницу.

Подразделения украинской армии продолжают движение вглубь России: утром в среду они были уже в селе Ивница Курской области, сообщил провоенный Z-канал «Два майора».

По данным канала, в селе было шесть или семь танков. Карту боевых действий по состоянию на утро четверга опубликовало «Радио Свобода».

Другой Z-канал «Миг России» сообщил, что небольшие группы украинских военных перерезают трассу Суджа - Льгов в районе деревни Анастасьевка.

«Два майора» пишут, что в этой деревне идет стрелковый бой. Боевые действия в этом районе означают, что украинские силы находятся уже в 23-26 км от границы с Украиной (столько по прямой до границы от Ивницы и Анастасьевки, соответственно), сообщает dialog.ua.

Эти населенные пункты стали самыми дальними точками, до которых дошли украинские силы к утру четверга.

К вечеру среды было известно о присутствии украинских военных на этом участке только в селе Леонидово (9,5 км от границы), а самая дальняя от границы точка была на окраине рабочего поселка Корнеево (18 км).

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