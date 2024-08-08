Токаев выпустил статью, которая не понравится Путину и Лукашенко 3 8.08.2024, 13:08

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Страны Центральной Азии — следующие на выход из ОДКБ?

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у государств Центральной Азии возникла необходимость объединения в сфере оборонной политики.

«На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности. Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения», — говорится в статье Токаева «Ренессанс Центральной Азии, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Токаев отметил, что как ответственный участник мирового сообщества Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение принципов международного права, уважения суверенитета и неприкосновенности границ.

Идея Токаева явно не понравится Путину и Лукашенко, так как она предлагает создать альтернативу пророссийскому ОДКБ.

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