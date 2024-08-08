Белоруска отдала детские вещи нуждающимся, а потом обнаружила, что их продают как новые 4 8.08.2024, 13:22

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Видео вызвало шквал комментариев.

Белоруска рассказала в TikTok, что отдала нуждающимся людям детские вещи, из которых вырос ее ребенок. Через какое-то время она обнаружила, что женщина, которая умоляла отдать одежду именно ей, продает их в интернете как новые.

Блогерша рассказала, что отдала вещи трем женщинам. Одна из них была «самая нуждающаяся». По ее словам, та в личных сообщениях она умоляла отдать ненужное именно ей, потому, что ее детям, якобы, нечего носить и «они ходят чуть ли не голые». Уверяла, что никогда эту одежду не продаст, показала документы о том, что у нее умер муж, говорила, что ей приходится очень сложно.

— И что вы думаете, листаю я сегодня ленту «Куфара» и нахожу сначала знакомую баечку, потом костюм и кроссовки. Все это было выставлено как новое, за очень хорошие деньги, — сообщила автор ролика.

В комментариях тиктокерша отметила, что «мама голых детей» заблокировала ее контакт. Также она написала, что ее «не душила жаба» за то, что женщина продавала отданную ей одежду, просто ей хотелось, чтобы вещи достались людям, которым они действительно бы пригодились.

Зрители ролика высказали разное мнение на этот счет. Например, кто-то считал, что блогерше должно быть все равно, куда пошла это одежда, главное — освободить место в шкафу. Другие писали, что тоже сталкивались с такими ситуациями и это их очень разочаровало. Вот некоторые комментарии:

«Если мне вещи не нужны, то абсолютно все равно, кто их забирает и для каких целей. Главное, что я и место освобожу, и вещи будут использоваться, а не на помойке гнить. И пусть забирают, пусть продают. Я не смогла продать, может у кого-то лучше получится. Толку с этих вещей, если они тебе больше не нужны?».

«Вот так и помогай. Потом все желание отбивают такие люди, иногда лучше выкинуть вещи, чем некоторым помогать».

«Поэтому я отдаю только хорошим знакомым без понтов. Либо выношу и ставлю возле мусорок, пишу на пакете «вещи».

«Мы отдали хорошие вещи сестре мужа, потом тоже обнаружили их на «Куфаре». Это было пять лет назад, но она до сих пор продает <…>».

«Когда-то я собирала вещи в детский дом, принесла и маленькие, и свои (подросткам, дети разные). Каков был мой шок, когда я увидела свои вещи на работниках той организации, которая собирала эти вещи для передачи в детский дом. Они и мягкие игрушки забрали себе и рассадили по полкам. Как рука поднялась забрать одежду и игрушки? Осадок остался, дикость».

«Я так соседской девочке отдавала вещи большими базарным баулами. Все потом на «Куфаре» было. Я написала им: «Так понимаю, в вещах вы больше не нуждаетесь?». Мне ответили, что нуждаются. Больше не отдаю. Девочка в наглую приходит и спрашивает вещи, обувь, косметику, уходовые средства. Отвечаю, что все раздала».

«Логично, что семье нужны деньги на зубного, а не фирменные баечки. Дети достойны поесть фрукты, которые стоят денег. Вас не должно было волновать то, что вы отдали, потому что это не ваше уже».

«Я тоже как-то купила на «Куфаре» одежду, она оказалась мне мала. Пришлось продавать, хотя одежда была классная. Продала за такую же цену».

«Нам кума отдает вещи, сейчас они нам маленькие. Я спросила, что делать с вещами, она сказала, что хочешь. Я решила продать, но деньги верну куме. Так правильно, я считаю».

«Я не заморачиваюсь, х/б на ветошь на работу, остальное в мусор».

«Не осуждайте ее, может она таким образом пытается прокормить деток или на какие-то другие нужды. Деньги она не просит, так может и выкручивается. Вам эти вещи уже не нужны».

«Отдала школьные костюмы, а сегодня увидела свои же фото, только с телефоном нуждающейся мамы. Мне все равно, я стеснялась продавать».

«Решила отдать даром, ну и все, в чем проблема? Пусть как хотят. Это же надо — отдать, а потом лазить смотреть».

«Сотрудничайте с благотворительными организациями. Там обычно перед тем, как поставить человека на учет в программу не только проверяют документы, но и посещают семью».

«Зачем вещи забирать, если они не подходят? Это не нуждающиеся, а барыги и аферистки обыкновенные».

«Не расстраивайтесь, вы сделали доброе дело. Может ей деньги нужны на еду, на лекарство или что-то еще, может действительно очень нуждается. Вы помогли от чистого сердца, так что пусть помощь ей пойдет во благо. Ну, а если она на этом зарабатывает, то это на ее совести».

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