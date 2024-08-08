Капитан ВМС Украины: Фокус-покус россиян провалился 1 8.08.2024, 13:26

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Российский флот из океанского превратился в прибрежный.

В начале августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» во временно оккупированном Крыму.

Капитан ВМС Украины I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук рассказал сайту Charter97.org, насколько это серьезная потеря для российского флота и по какой причине российские корабли оказались в ловушке в Черном море.

— История берет свое начало в прошлом году, когда ракетами Storm Shadow был атакован Севастопольский морской завод, в частности северный док «Севморзавода», располагающийся на северной стороне Севастополя. Там как раз и находились большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону».

В результате этого удара оба судна получили серьезные повреждения, по большому счету — несовместимые с жизнью, я бы так сказал. Створки сухого дока, это те ворота, которые соединяют завод с водой, непосредственно с акваторией бухты, устояли. Это позволило россиянам подлатать эти корабли, сказать, что они будут восстанавливать их. Потом суда перетащили из дока Севморзавода в 13-й судоремонтный завод Черноморского флота, это основное специализированное предприятие по ремонту боевых кораблей ЧФ в Килен-бухте в Севастополе.

Вот они там стояли, а спустя некоторое время украинская разведка получила информацию, что россияне хотят восстановить «Минск» весьма интересным способом. В 2014-м году среди кораблей ВМС Украины, которые они захватили в Севастополе, был большой десантный корабль «Константин Ольшанский». Это достаточно классный корабль, русские присматривались к нему очень давно, но использовать его как трофейное судно в составе своего флота нельзя. Ни в какое море оно не выйдет, в любом порту будет арестовано.

И вот тут у них появилась такая идея, что можно восстановить «Ольшанского», написать у него на борту «Минск», и вот вам фокус-покус. Идея провалилась. Скрепя сердцем, наши ракетчики ударили по нашему же кораблю, и «Константин Ольшанский» окончательно был выведен из строя. На этом история восстановления «Минска», я думаю, закончится, хотя он продолжает стоять на 13-м заводе.

То же касается и «Ростова-на-Дону». Судя по тем повреждениям, которые были нанесены при ударе по «Севморзаводу», у него, по крайней мере в двух местах, был серьезно поврежден жесткий корпус. Подводная лодка отличается от надводного корабля тем, что та форма, которую мы видим сверху, это легкий корпус для гидродинамических свойств корабля. Внутри находится капсула из очень прочного металла, которая должна выдерживать давление многих тонн воды при погружении корабля.

По тактико-техническим характеристикам 636-й проект «Варшавянка» может погружаться на глубину до 300 метров, а так рабочая глубина 60-100 метров. Фактически, если есть серьезное повреждение жесткого корпуса, это уже невосстановимо. Тем не менее россияне заявили о планах восстановить «Ростов-на-Дону». С моей личной точки зрения, даже если и восстановят, то лучшая у него судьба — это плавучая зарядовая станция.

Наше командование считает, что даже если эта подлодка будет погружаться на 8-10 метров и осуществлять пуски «Калибров» с этой глубины, то все равно это представляет опасность. Поэтому решили подстраховаться, по «Ростову-на-Дону» был нанесен повторный удар, вследствие чего он получил еще более значительные повреждения. Пока сложно оценить, нет объективных данных по тем физическим повреждениям, которые получила лодка вследствие второго удара. Но скорее всего, что дорога ей теперь в Инкерман «на иголки» (на слом — ред.).

То есть минус один, но еще три подводные лодки-носители «Калибров» в Черном море осталось. Ну и одна лодка вышла из Черного моря на боевую службу в 2021-м году, она находится в Средиземном море и вернуться не может. То есть до конца боевых действий в Черном море эта троица остается основной угрозой.

— Однако судоремонтный завод в Севастополе теперь под огневым поражением Украины. Фактически эта троица теперь находится в ловушке?

— Не только эта троица, вообще получается так, что Черноморский флот РФ лишен надежных судоремонтных мощностей. Сейчас, если посмотреть карту, то в Севастополе на 13-м заводе прячутся два недобитых БДК, «Минск» и «Ольшанский», и один БДК находится в нефтегавани. Корабли там обычно стоят под сетками, когда приходят в Севастополь в ожидании, когда по ним прилетит.

Русские в 2014-м году наделали много ошибок, но одна из самых больших заключается в том, что они рассчитывали на Севастополь как на основную базу Черноморского флота в условиях войны с Украиной, в том числе и расширяя ремонтную базу. Вместо того, чтобы диверсифицировать судоремонт на Новороссийск хотя бы, в качестве основного судоремонтного предприятия Черноморского флота был определен Севастопольский морской завод. Это украинское государственное предприятие, которое было захвачено и национализировано Российской Федерацией.

Весь судоремонт они сконцентрировали в Севастополе. Теперь пусть выкручиваются, я не знаю, удастся ли это им. На самом деле есть мощности и на других оккупированных территориях: это и в Феодосии завод «Море», это и в Керчи завод «Залив». В прежние времена они были крупными судостроительными и судоремонтными предприятиями.

Но и по Феодосии прилетает, и по Керчи прилетает. В результате ракетного удара во время достройки был уничтожен ракетный корабль «Аскольд». Это произошло в Керченском заливе прямо у причала. Россияне боятся там ремонтировать корабли. Где теперь им осуществлять судоремонт — пусть сами придумают.

— Есть известное выражение, которое приписывают российскому царю Александру III. «У России есть только два союзника — её армия и флот». Может ли РФ сегодня рассчитывать на флот как на союзника?

— Российский военно-морской флот — это же не только флот на Черном море, это еще и Северный флот, Тихоокеанский флот, подобные образования на Балтике, контуженые, как и Черноморский флот, есть еще группа кораблей, так называемая Каспийская флотилия. Каспийская флотилия слабенькая, но они могут свои корабли по внутренним морским путям направлять в Черное море и Азов, таким образом усиливая Черноморский флот.

По большому счету — Черноморский флот уже не может выполнять поставленные перед ним задачи на эту войну, в том числе и в следствии поражения ключевых боевых кораблей. Второй фактор — сама угроза применения морских дронов (и не только) ставит эффективность этого флота под большой вопрос.

Что касается военно-морского флота России в целом, то он давно находится в кризисе. Переход из океанского флота в такой весьма прибрежный — это довольно болезненный удар по российским амбициям. Напомню, флагман Черноморского флота, авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов», находится уже несколько лет в, так скажем, перманентном и не очень перспективном ремонте. Он уже горел, краны на него падали, плавдоки тонули. Закончится ли его ремонт восстановлением и введением в боевой состав флота — вопрос очень дискутабельный.

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий», такая визитная карточка российского флота, тоже пребывает в многолетнем ремонте. Скорее всего, из этого ремонта он уже не выйдет, дальнейшая его судьба трагична — «на иголки». Вместо него россияне решили ввести в строй его систершипа (корабль такого же типа, односерийник — ред.) «Адмирала Нахимова», который находился в консервации, если не ошибаюсь, с 1988-го года. Можно себе представить — 30 лет консервации и сейчас ремонт — тоже вопрос риторический, войдет ли он в состав флота.

По надводным кораблям океанской зоны российский флот уже не конкурент в мировом океане, остаются только подводные лодки с баллистическими ракетами. Да, они угрозу представляют, но за ними внимательно следят. Я не думаю, что эта составляющая ядерной триады Российской Федерации является определяющей в ее боевом потенциале. На то оно и ядерное сдерживание, проверять это никто не хочет, да и не надо.

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