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Разведчики уничтожили триколор РФ над Нью-Йорком

  • 8.08.2024, 13:37
  • 1,972
Разведчики уничтожили триколор РФ над Нью-Йорком
иллюстративное фото

И вернули флаг Украины.

Украинские разведчики вернули украинский флаг на здание школы-интерната №38 в Нью-Йорке Донецкой области. Ранее россияне распространяли видео с российским триколором на флагштоке образовательного учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.

Военные поделились видео, на котором украинский флаг возвращен на свое законное место.

Сообщается, что одним точным ударом fpv-дрона разведчики уничтожили триколор оккупантов, который 6 августа они рискнули вывесить в Нью-Йорке.

«Разведка - это воины, которые скромно и тихо делают, казалось невозможные вещи, словно древние характерники, под покровом тени наносят удары и уничтожают», - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

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