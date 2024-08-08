Разведчики уничтожили триколор РФ над Нью-Йорком 8.08.2024, 13:37

1,972

иллюстративное фото

И вернули флаг Украины.

Украинские разведчики вернули украинский флаг на здание школы-интерната №38 в Нью-Йорке Донецкой области. Ранее россияне распространяли видео с российским триколором на флагштоке образовательного учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.

Военные поделились видео, на котором украинский флаг возвращен на свое законное место.

Сообщается, что одним точным ударом fpv-дрона разведчики уничтожили триколор оккупантов, который 6 августа они рискнули вывесить в Нью-Йорке.

«Разведка - это воины, которые скромно и тихо делают, казалось невозможные вещи, словно древние характерники, под покровом тени наносят удары и уничтожают», - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com