Разведчики уничтожили триколор РФ над Нью-Йорком
- 8.08.2024, 13:37
- 1,972
И вернули флаг Украины.
Украинские разведчики вернули украинский флаг на здание школы-интерната №38 в Нью-Йорке Донецкой области. Ранее россияне распространяли видео с российским триколором на флагштоке образовательного учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.
Военные поделились видео, на котором украинский флаг возвращен на свое законное место.
Сообщается, что одним точным ударом fpv-дрона разведчики уничтожили триколор оккупантов, который 6 августа они рискнули вывесить в Нью-Йорке.
«Разведка - это воины, которые скромно и тихо делают, казалось невозможные вещи, словно древние характерники, под покровом тени наносят удары и уничтожают», - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.