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Кремль сделал крайне глупый шаг

  • Аббас Галлямов
  • 8.08.2024, 13:55
  • 2,106
Кремль сделал крайне глупый шаг
Аббас Галлямов

На фоне того, что сейчас происходит в Курской области.

Блокировать YouTube на фоне того, что происходит в Курске, - это самое тупое, что может сейчас сделать Кремль.

Непопулярные вещи надо делать с позиции силы, а не с позиции слабости.

Сейчас власти соберут в несколько раз больше негатива, чем собрали бы, если бы проделали то же самое в момент, когда казалось, что на фронте «все идет по плану».

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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