Кремль сделал крайне глупый шаг
- Аббас Галлямов
- 8.08.2024, 13:55
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На фоне того, что сейчас происходит в Курской области.
Блокировать YouTube на фоне того, что происходит в Курске, - это самое тупое, что может сейчас сделать Кремль.
Непопулярные вещи надо делать с позиции силы, а не с позиции слабости.
Сейчас власти соберут в несколько раз больше негатива, чем собрали бы, если бы проделали то же самое в момент, когда казалось, что на фронте «все идет по плану».
Аббас Галлямов, «Телеграм»