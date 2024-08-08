Кремль сделал крайне глупый шаг Аббас Галлямов

8.08.2024, 13:55

2,106

Аббас Галлямов

На фоне того, что сейчас происходит в Курской области.

Блокировать YouTube на фоне того, что происходит в Курске, - это самое тупое, что может сейчас сделать Кремль.

Непопулярные вещи надо делать с позиции силы, а не с позиции слабости.

Сейчас власти соберут в несколько раз больше негатива, чем собрали бы, если бы проделали то же самое в момент, когда казалось, что на фронте «все идет по плану».

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com