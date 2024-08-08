Лукашенко заговорил о поражении России
- 8.08.2024, 13:57
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Соседняя страна, по словам диктатора, «может рухнуть».
Лукашенко сегодня встретился с силовиками из стран СНГ. Белорусский диктатор внезапно заговорил о поражении России.
По его словам, соседняя страна «может рухнуть».
«Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты», — сказал он.