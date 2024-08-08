Алла Пугачева без слов высмеяла российских пропагандистов 2 8.08.2024, 14:06

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Артистка опровергла фейк о своем «возвращении в Россию».

Российская певица Алла Пугачева впервые отреагировала на вбросы пропагандистов относительно ее якобы «возвращения домой» и «большого концерта в России». Звезда без слов разнесла российские медиа своей иронией.

Алла Борисовна дала понять, что о «возвращении в Россию» не может быть и речи.

Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Примадонна использовала одно из абсурдных видео, где блогер, ссылаясь на прокремлевские ресурсы, лжет о семье Пугачевой и Галкина. Мол, юморист отчаянно хочет избавиться от статуса «иноагента», а его избранница уже собирается домой с детьми.

В конце можно увидеть вставку из другого видео – одного из выпусков советской передачи «В гостях у сказки», где ведущая Валентина Леонтьева анонсировала новую фантастическую историю.

Подписчики звезды поняли иронию и похвалили артистку за тонкий и достойный ответ всем пропагандистам.

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