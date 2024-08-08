Ученые придумали, как сделать Марс пригодным для жизни 14 8.08.2024, 14:10

2,846

Разработан неожиданный план по заселению планеты.

Одна холодная пустыня - вот, что сейчас представляет собой Марс. Однако, как показывают исследования ученых, в далеком прошлом на поверхности планеты существовали реки и озера. Кстати, вода там была жидкой, ведь температура была значительно выше.

Исследователи придумали, как сделать Марс пригодным для жизни. Авторы опубликованного в журнале Science Advances исследования предложили использовать для этого искусственно созданную пыль, пишет The Economist.

Ученые и писатели-фантасты не одно десятилетие рассматривали идеи, которые помогут вернуть Марсу его более теплый климат. Чтобы планета стала более гостеприимной для жителей Земли, которые решат там поселиться, необходимо провести терраформирование.

Исследователи предлагают концепцию, основа которой заключается в наполнении атмосферы Марса огромным количеством парниковых газов для того. Главной целью является повышение температуры, чтобы подземный водяной лед растаял. Еще одной идеей является использовать для этого ядерные взрывы.

Однако авторы опубликованного в журнале Science Advances исследования предлагают гораздо более простой способ, чтобы сделать Марс значительно теплее и приблизить планету к тому состоянию, каким она была в далеком прошлом.

Ученые рекомендуют наполнить атмосферу Красной планеты искусственно созданной пылью, которая позволит нагреть Марс до такой степени, что большая часть водяного льда под поверхностью растает. Авторы прогнозируют, что это произойдет летом.

В состав пыли должны входить крошечные металлические стержни, каждый длиной около девяти миллионных метра. Именно этот размер был высчитан как идеальный для экперемента. По схеме, придуманной исследователями, частицы пыли будут отражать тепло на поверхность планеты, которое иначе улетало бы в космос.

Однако смущает, что придется обеспечивать наличие таких условий среды и таких питательных веществ, о потребности в которых до сих пор ничего не известно.

Если мертвые микроорганизмы будут обнаружены в таком образце, будет крайне трудно убедиться в том, что эти организмы были еще живы, когда образец был получен.

Моделирование демонстрирует, что повысить среднюю температуру на Марсе на 30 градусов Цельсия или более в течение десятилетий, можно наполняя атмосферу планеты 30 литрами пыли в секунду.

Это далеко не первая идея такого типа, почти 20 лет назад и другие ученые предлагали использовать для подобных целей хлорфторуглероды, мощные парниковые газы.

Однако тогда от такого плана отказались, ведь был сделан вывод, что для изменения климата Марса потребуются сотни миллионов тонн газов.

Однако новый метод авторов, как отмечает The Economist, в массовом выражении примерно в 5000 раз эффективнее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com