Такого раньше не было 6 Игорь Луценко

8.08.2024, 14:16

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Российская система никак не реагирует на операцию ВСУ в Курской области.

Что интересно с нынешним Курском, так это качественная тишина перед операцией и демонстративное применение реестровых частей ВСУ при атаках на территорию РФ.

Такого раньше не было.

Даже на сегодня есть уже важный итог.

Как и во время некоторых предыдущих рейдов на территорию Московии, так и во время марша Пригожина на Москву отсутствует надлежащая и сплоченная реакция российской государственной системы.

Одна часть госаппарата лжет, другая пытается воевать, но явно у нее нет положенных сил. Команды сверху нет на это.

Эвакуации нет, гражданская защита не работает.

Поэтому я соглашаюсь, что Путин «мертв». Все его государство ждет команд, а команды не идут и не идут.

Это нужно объяснять всем, кто боится России.

Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас – снова видно.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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