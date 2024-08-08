Такого раньше не было6
- Игорь Луценко
- 8.08.2024, 14:16
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Российская система никак не реагирует на операцию ВСУ в Курской области.
Что интересно с нынешним Курском, так это качественная тишина перед операцией и демонстративное применение реестровых частей ВСУ при атаках на территорию РФ.
Такого раньше не было.
Даже на сегодня есть уже важный итог.
Как и во время некоторых предыдущих рейдов на территорию Московии, так и во время марша Пригожина на Москву отсутствует надлежащая и сплоченная реакция российской государственной системы.
Одна часть госаппарата лжет, другая пытается воевать, но явно у нее нет положенных сил. Команды сверху нет на это.
Эвакуации нет, гражданская защита не работает.
Поэтому я соглашаюсь, что Путин «мертв». Все его государство ждет команд, а команды не идут и не идут.
Это нужно объяснять всем, кто боится России.
Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас – снова видно.
Игорь Луценко, «Фейсбук»