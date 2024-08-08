Силы «прорыва» находятся уже в 30 км от Курской АЭС: россияне паникуют 9 8.08.2024, 14:29

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При наступлении используется новая тактика.

Неизвестные подразделения в военной форме, которые 6 августа зашли на территорию РФ, все ближе к Курской АЭС. До атомной станции им осталось менее 30 км. Об этом сообщает российский пропагандист Владислав Поздняков.

«Противник ведет бой в Анастасиевке с целью выйти на Льгов. Судя по всему, основная цель это Курчатов и его АЭС», — написал он.

Между тем другие российские военные сообщают, что неизвестные войска прошли еще 10 км вглубь Курской области после обещания главы Генштаба РФ Валерия Герасимова устроить им «разгром».

Как пишет телеграм-канал «Два майора» со ссылкой на местных жителей, неизвестные подразделения заняли село Малая Локня, расположенное в 10 км от занятого накануне Свердликова.

Также сообщалось о стрелковом бое в Анастасиевке, расположенной в 19 км от Малой Локни. От Анастасиевки до Курчатова — города, где находится Курская АЭС, — силам «прорыва» нужно пройти еще около 30 км.

«Мы видим как группировка прикрытия, состоящая из львов, тигров, героев, легендарных отцов и других героев модных докладов оказалась недееспособной», — пишет близкий к Минобороны телерам-канал «Рыбарь».

Между тем в Z-телеграм-канале «Тройка» жалуются на новую тактику, которую использовали те, кто прорвался через российскую границу.

«Применили относительно новую тактику для себя. Задействованы и применяют новые подразделения «рейнджеров» и условно новые части подготовлены по новой схеме. В чем смысл? Противник на родном из участков сначала нормально «продувает» небо от наших глаз, БпЛА самолетного типа. Далее под огневым валом выводит средства РЭБ почти на первую линию. Под прикрытием направленных сил РЭБ выводит огромное количество своих БпЛА», — говорится в сообщении.

Военкор РФ Юрий Подоляка заявил, что по состоянию на 12 часов 8 августа ситуация на Курщине «ухудшается», а инициатива на стороне соперника.

«Утром мобильные группы ВСУ проводили огневую разведку наших позиций в районе Ивницы. Это почти половина дороги на Льгов (и это как раз направление на Курскую АЭС). Такие же группы и с этой целью снова выдвинулись в Коренево. По Судже информация та же что и утром. Наши защитники отошли за реку (в городе их нет), а противник удерживает то, что критически ему важно. Что стоит ожидать дальше? Это от того, какой план у противника. Инициатива пока полностью у него. И все будет зависеть от того, введет ли он здесь в бой дополнительные резервы или нет. Пока не ввел», — написал Подоляка.

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