закрыть
8 августа 2024, четверг, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России решили снести поместье арестованного зама Шойгу

4
  • 8.08.2024, 14:44
  • 4,646
В России решили снести поместье арестованного зама Шойгу

Особняк на Волге признали самостроем.

Российские власти отдадут под снос усадьбу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в Тверской области. Особняк на берегу Волги стоимостью 2 млрд руб. и площадью 2900 квадратных метров оказался самостроем, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, администрация Калязинского района уже подготовила и в ближайшие дни направит в суд иск о сносе. К нему будут приложены результаты экспертизы местного госстройнадзора, в которых зафиксировано отсутствие обращений по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и разрешения на застройку участка

Поместье Иванова, созданное по образу усадьбы XVIII века Знаменское-Раёк, занимает 8 га. Оно состоит из двухэтажного хозяйского дома и двух флигелей для гостей по четыре спальни в каждом. В нем есть СПА-комплекс, бассейн и вертолетная площадка с ангаром. Впервые о нем рассказал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в 2022 году, пишет The Moscow Times.

Формально недвижимость и земля записаны на фирму «Волжский берег», которую учредил близкий к Иванову совладелец компании «Оборонспецстрой» Сергей Бородин — ранее он был арестован в рамках уголовного дела замминистра.

Как писал ранее Mash, участок в 18 га под поместье был куплен в 2019 году, причем для этого местным депутатам пришлось одобрить изменение генплана, так как застраивать прибрежную зону Волги запрещено. Сейчас эта земля оценивается в 200 млн руб., за сколько ее приобрел Иванов — неизвестно.

Иванова арестовали в конце апреля. Следствие считает, что замминистра оказывал покровительство ряду фирм, чтобы им доставались выгодные госконтракты от Минобороны, а те взамен безвозмездно строили и реставрировали принадлежащую Иванову и его семье недвижимость. Сумма полученной таким образом взятки составила 1,185 млрд руб.

После этого Путин отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу, который возглавлял военное ведомство 12 лет. В последующие две недели были арестованы три высокопоставленных генерала российской армии.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип