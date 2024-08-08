В России решили снести поместье арестованного зама Шойгу 4 8.08.2024, 14:44

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Особняк на Волге признали самостроем.

Российские власти отдадут под снос усадьбу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в Тверской области. Особняк на берегу Волги стоимостью 2 млрд руб. и площадью 2900 квадратных метров оказался самостроем, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, администрация Калязинского района уже подготовила и в ближайшие дни направит в суд иск о сносе. К нему будут приложены результаты экспертизы местного госстройнадзора, в которых зафиксировано отсутствие обращений по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и разрешения на застройку участка

Поместье Иванова, созданное по образу усадьбы XVIII века Знаменское-Раёк, занимает 8 га. Оно состоит из двухэтажного хозяйского дома и двух флигелей для гостей по четыре спальни в каждом. В нем есть СПА-комплекс, бассейн и вертолетная площадка с ангаром. Впервые о нем рассказал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в 2022 году, пишет The Moscow Times.

Формально недвижимость и земля записаны на фирму «Волжский берег», которую учредил близкий к Иванову совладелец компании «Оборонспецстрой» Сергей Бородин — ранее он был арестован в рамках уголовного дела замминистра.

Как писал ранее Mash, участок в 18 га под поместье был куплен в 2019 году, причем для этого местным депутатам пришлось одобрить изменение генплана, так как застраивать прибрежную зону Волги запрещено. Сейчас эта земля оценивается в 200 млн руб., за сколько ее приобрел Иванов — неизвестно.

Иванова арестовали в конце апреля. Следствие считает, что замминистра оказывал покровительство ряду фирм, чтобы им доставались выгодные госконтракты от Минобороны, а те взамен безвозмездно строили и реставрировали принадлежащую Иванову и его семье недвижимость. Сумма полученной таким образом взятки составила 1,185 млрд руб.

После этого Путин отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу, который возглавлял военное ведомство 12 лет. В последующие две недели были арестованы три высокопоставленных генерала российской армии.

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