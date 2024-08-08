Российские военные массово сдаются в плен в Курской области: новое видео

Российские военные массово сдаются в плен в Курской области: новое видео7
- 8.08.2024, 14:54
- 8,908
Десятки россиян с белыми флагами и поднятыми руками идут навстречу ВСУ.
Российские военные продолжают массово сдаваться в плен в ходе наступления ВСУ в Курской области. В Сети появились новые кадры, на которых десятки россиян с белыми флагами и поднятыми вверх руками идут навстречу украинским военным, после чего ложатся на землю, передает dialog.ua.
После задержания украинские бойцы начинают загружать россиян в грузовики, после чего, по всей вероятности, они будут отправлены в украинские лагеря для последующего обмена в РФ.
Часть из попавших в плен является пограничниками, другие — мобилизованными и срочниками. «Кадыровцы», которые находились на позициях перед атакой ВСУ, сбежали в тыл первыми.
Российские Z-военкоры сообщают, что украинская армия провела стремительную операцию и застала российскую сторону врасплох. Пропагандисты прямо заявляют о крупном провале российской разведки и армии в целом.