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«Деньги они поднимают хорошие»

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  • 8.08.2024, 14:50
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«Деньги они поднимают хорошие»

Очередь в 6 утра перед магазином в Гомеле вызвала оживленную дискуссию.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал очередь в шесть утра перед одним магазином в Гомеле. Там стояла преимущественно молодежь и подростки. Комментаторы предположили, за чем выстроилась толпа, некоторые пользователи возмутились происходящим.

Люди выстроились в очередь так рано перед магазином одежды секонд-хенд. «Ох уж эти мамкины бизнесмены. Слабоумие и бизнес», — написал под видео автор.

Судя по всему (но не факт), такой ажиотаж вызван возможностью найти в магазине после нового привоза какую-либо брендовую или хорошую вещь и продать ее потом по более высокой цене. «Неужели кто-то покупает потом с руками?» — спросил один комментатор. Ему ответили, что да, «там фирменные неношеные вещи, просто непроданные».

«В свои 14 — 17 лет они уже не просят денег у родителей», — отметил другой пользователь TikTok.

«А вам жалко? Вот почему желание вызывает такие негативы?» — спросила третья.

Еще один комментатор рассказал, что такие покупатели могут приобрести ветровку за $20, а потом продать на площадке Kufar за $400 — 500. «Это нередкая практика!» — заявил он.

«Они круглосуточно стоят?» — В Минске заметили гигантскую очередь небедных белорусов. За чем?

@burmistrrr Слабоумие и безнес😄 P.s никого не хочу обидеть) #рек#секонд#секондхенд#гомель#рекомендации#смешно#одежда#модамакс#гомельбеларусь ♬ sunet original - 🍪Biscuit🍪

«Но деньги они поднимают хорошие», — поделился наблюдением другой комментатор.

Третья написала, что ничего ценного не находила в магазинах секонд-хенд. «Нужно быть в первый день привоза», — посоветовали ей.

«Вот часть из них как раз станет бизнесменами, а ворчащие и осуждающие пойдут на смену на завод», — дал прогноз еще один юзер TikTok.

Другой написал, что это «будущие матерые перекупщики-спекулянты». «Знали бы, какие деньги там образовались, сами бы работали», — сказала третья.

«Стоит задуматься, почему дети вместо игр, чтения и так далее пытаются заработать», — дал почву для размышления комментатор.

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