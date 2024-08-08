Могилевчанин устроился на стройку, чтобы украсть инструменты 3 8.08.2024, 15:02

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иллюстративное фото

Вырученные деньги он пропил.

Могилевчанин устроился на стройку и украл инструменты на 5000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился представитель строительной фирмы. Он рассказал, что с одного из строящихся объектов неизвестный украл инструменты на общую сумму примерно пять тысяч рублей.

Сотрудники милиции установили, что к краже инструментов причастен сотрудник организации, ранее судимый 45-летний житель Могилева. Установлено, что мужчина несколько дней поработал на стройке. После этого он заходил только для того, чтобы украсть инструменты. Сказано, что часть из похищенного он сдал в ломбард, а еще часть спрятал в своей квартире.

«Вырученные за перепродажу деньги потратил на спиртные напитки», - сказали в ведомстве.

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