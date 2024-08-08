Bloomberg: Путина застали врасплох 4 8.08.2024, 15:06

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Мы видим первое вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны.

Бои в Курской области, которые продолжаются уже третий день, застали российских военных врасплох, поскольку это стало первым со времен Второй мировой войны случаем вторжения на территорию России, говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что несмотря на то, что Украина официально не комментировала операцию, теорий относительно ее целей немало: от попытки захватить территорию как потенциальную «разменную монету» в будущих переговорах с Москвой до отвлекающей тактики с целью ослабить давление на широкой линии фронта.

Агентство отмечает, что прорыв в Курской области разоблачил хрупкость обороны российской границы и поднял боевой дух украинских военных, а также подорвал тщательно сконструированный Кремлем образ российского диктатора Владимира Путина как «защитника простых россиян».

Таким образом, война, которую он начал против Украины, теперь все больше распространяется на Россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам.

Для Украины это, вероятно, усилит аргумент о том, что американские и европейские союзники не должны бояться угроз эскалации со стороны РФ и что ей следует позволить бороться с Путиным любым способом, который она считает нужным, чтобы ускорить завершение войны.

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