Bloomberg: Путина застали врасплох

Bloomberg: Путина застали врасплох4
- 8.08.2024, 15:06
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Мы видим первое вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны.
Бои в Курской области, которые продолжаются уже третий день, застали российских военных врасплох, поскольку это стало первым со времен Второй мировой войны случаем вторжения на территорию России, говорится в материале Bloomberg.
Отмечается, что несмотря на то, что Украина официально не комментировала операцию, теорий относительно ее целей немало: от попытки захватить территорию как потенциальную «разменную монету» в будущих переговорах с Москвой до отвлекающей тактики с целью ослабить давление на широкой линии фронта.
Агентство отмечает, что прорыв в Курской области разоблачил хрупкость обороны российской границы и поднял боевой дух украинских военных, а также подорвал тщательно сконструированный Кремлем образ российского диктатора Владимира Путина как «защитника простых россиян».
Таким образом, война, которую он начал против Украины, теперь все больше распространяется на Россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам.
Для Украины это, вероятно, усилит аргумент о том, что американские и европейские союзники не должны бояться угроз эскалации со стороны РФ и что ей следует позволить бороться с Путиным любым способом, который она считает нужным, чтобы ускорить завершение войны.