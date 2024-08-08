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Учебное авто Тома Круза выставили на продажу за $1,8 миллиона

  • 8.08.2024, 15:09
Учебное авто Тома Круза выставили на продажу за $1,8 миллиона

Porsche 928 снимался в фильме «Рискованный бизнес».

В США на аукцион Bonhams выставили купе Porsche 928 1979 года. За спортивное купе планируют получить от до 1,8 миллиона долларов, хотя обычно эти авто примерно в 40-50 раз дешевле. О Porsche рассказали на сайте аукционного дома.

Дело в том, что именно этот Porsche 928 снимался в фильме «Рискованный бизнес» 1983 года. Главную роль в киноленте сыграл Том Круз и она прославила молодого актера.

Всего в фильме снимали сразу три золотистых Porsche 928, причем один из них уничтожили на съемках, ведь по сюжету автомобиль утонул в озере Мичиган. Именно этот спорткар использовали для сцен погони.

Примечательно, что Porsche 928 стал учебным авто Тома Круза. Купе оснащено механической КПП, а актер тогда умел водить только машины с автоматом. Ему пришлось быстро осваивать навыки езды на Porsche с механикой.

Интересно, что после завершения съемок этот Porsche 928 продали как обычное подержанное авто. Лишь позже коллекционеры нашли его в Калифорнии. Машина прошла реставрацию и выглядит прекрасно.

Это ранняя модификация Porsche 928 с 4,5-литровым V8 мощностью 230 л. с. Она способна разогнаться до 240 км/ч.

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