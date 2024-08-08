Россия потеряла уже 430 квадратных км Курской области 2 8.08.2024, 15:11

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ВСУ заняли Суджу и быстро идут на север.

Украинским военным меньше чем за трое суток удалось взять под контроль обширную территорию Курской области. Более того, зона боевых действий расширилась до 430 кв. км, передает dialog.ua.

Z-каналы пишут, что украинским силам удалось взять практически под полный контроль город Суджу.

Об этом сообщает близкий к Минобороны Телеграм-канал «Рыбарь».

Данные подтверждает видео обстрела машины с гражданскими, которую опубликовали Z-каналы. Она обстреляна на круговой развязке к востоку от города. Из видео непонятно, кто это сделал.

«Рыбарь» пишет, что Россия сохраняет контроль над этой развязкой. Также украинские военные вошли в поселок Мирный и контролируют села Казачья Локня, Богдановка, Княжий, 1-й Княжий и 2-й Княжий, отмечает «Рыбарь».

Кроме того, как пишет канал, бои завязались в селе Снягость (10 км от Коренево).

При этом в само Коренево, второй райцентр, украинским военным, по данным «Рыбаря», войти не удалось.

С учетом всех продвижений украинских военных получается, что Россия сейчас утратила полный контроль над территорией до 430 кв. км.

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