Скифская тактика от ВСУ 3 Аббас Галлямов

8.08.2024, 15:10

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Происходящее очень важно с психологической точки зрения.

По-моему, то, что в эти дни демонстрируют украинцы, - это примерно то же самое, что две с половиной тысячи лет назад продемонстрировали в войне с вторгшейся на территорию Северного Причерноморья персидской армией их далёкие предки скифы. Внезапные рейды по тылам - это был, так сказать, фирменный скифский стиль, который очень неприятно удивил персов. Измотав армию Дария с его помощью, скифы вынудили последнюю уйти, не солоно хлебавши.

ВСУ сейчас демонстрируют модель той войны, которая ждёт Россию: «Вы будете напрягаться и штурмовать нас в лоб, а мы в это время будем бить вас то тут, то там - внезапно появляясь в самых неожиданных местах».

Происходящее очень важно с психологической точки зрения. Россияне постепенно стали привыкать к происходящему, в какие-то моменты им стало даже казаться, что война идёт в правильном направлении: несмотря на издержки, мы дескать потихоньку продвигаемся вперёд и рано или поздно принудим украинцев к миру. Происходящее в Курской области ломает эту благостную картину. Российские успехи, оказывается, вовсе не означают, что украинцы разбиты и ни на что не способны. Ещё как способны! А раз так, то может и успехов-то никаких особых нет, это их пропагандисты раздувают.

Мало что способно так простимулировать рост запроса на прекращение войны в России как то, что происходит сейчас в Курске. ВСУ вернули себе инициативу не только в военном, но и в политическом смысле слова. Это каноническая победа ума и профессионализма над тупой силой.

***

Некоторым образом случившееся напоминает знаменитое «Новогоднее наступление» армии Вьетконга на позиции американских военных, имевшее место зимой 1968 года. «Tet offensive» предопределило судьбу вьетнамской войны и вошло в историю в качестве яркого примера того, во что может обойтись правительству завышенные ожидания, созданные его собственной пропагандой.

К моменту начала описываемых событий общественное мнение в США было уверено, что войну Америка выигрывает. Из рассказов официоза американцы знали, что силы Вьетконга истощены и готовятся к сдаче. Именно поэтому начавшееся широкомасштабное наступление северовьетнамцев стало для американского обывателя настоящим шоком. Вьетнамцы наступали по всему фронту, дикторы на телевидении сбивались, перечисляя названия десятков населенных пунктов, подвергавшимся беспрерывным атакам. Девятнадцать смертников организовали штурм американского посольства в Сайгоне. В телесюжетах отчетливо сквозило ощущение паники. «Наше правительство нам врало, - решили люди, - мы не можем больше ему верить». Вопрос доверия стал ключевым вопросом начинающейся президентской кампании. Действующий президент Джонсон этого доверия лишился и это было настолько очевидно, что он даже не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Самое интересное заключалось в том, что для политической победы Вьетконгу даже не понадобилась победа военная. С военной точки зрения атака обернулось для северовьтенамцев неудачей. За месяц боев они потеряли треть наступавшей армии и были в конце концов отбиты. Убедить своих граждан в том, что они одержали победу, власти США, однако, уже не смогли. В стране развернулось настолько мощное антивоенное движение, что в конце концов из Вьетнама пришлось уходить. Военный успех обернулся для американского руководства политическим поражением, а северовьетнамцы превратили свою военную неудачу в политическую победу.

В отличие от США, в России власти, конечно, обладают - пока ещё обладают - способностью игнорировать общественное мнение, однако факт есть факт: захватническая война после таких вещей начинает стремительно терять в популярности. Начинает доминировать ощущение: «Раз воевать не умеете, то не надо было и начинать. Как говорится, «Ерёма-Ерёма, сидел бы ты дома». Во всяком случае набирать желающих идти на фронт теперь станет значительно труднее. Выплаты придется снова повышать.

Аббас Галлямов, «Точка»

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