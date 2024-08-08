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Белоруска дважды за три недели потерялась в лесу

  • 8.08.2024, 15:25
Белоруска дважды за три недели потерялась в лесу

Если будут и третьи поиски, спасатели уже не удивятся.

В Полоцком районе спасатели искали 58-летнюю женщину, которая около деревни Минтурово пошла в лес за грибами и не смогла самостоятельно найти дорогу домой. Ее быстро нашли. Женщина себя хорошо чувствовала и в медпомощи не нуждалась.

Спасатели были удивлены, так как женщина им хорошо известна — они искали ее в лесу 20 июля. Тогда она также пошла утром за грибами, увлеклась их сбором и заблудилась. Сотрудники МЧС привезли ее домой вместе с грибами.

Если будут и третьи поиски, спасатели уже не удивятся.

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