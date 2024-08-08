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В России остановилось производство автомобилей для инкассаторов

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  • 8.08.2024, 15:38
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В России остановилось производство автомобилей для инкассаторов

Все материалы идут на фронт.

Один из крупнейших перевозчиков наличных денег в России — компания «Росинкас» ликвидировала производство бронированных автомобилей для инкассаторов из-за оттока сотрудников на оборонные заводы, рассказал РБК председатель правления организации Василий Медведев.

«У нас своя государственная задача, но считаем, что победа в специальной военной операции гораздо важнее, и те специалисты, которые от нас перешли на оборонные предприятия, приносят там гораздо больше пользы стране», — сказал Медведев.

По его словам, на текущий момент в России есть проблемы с приобретением бронированного транспорта. После приостановки собственного производства «Росинкас» решил закупать уже готовые бронированные автомобили на базе ГАЗ и ВАЗ.

В этом году компания собирается заключить договор на приобретение 100 бронированных автомобилей ГАЗ и столько же марки ВАЗ, однако фактические сроки поставки машин могут быть увеличены.

«Получить быстро именно столько готовых машин вряд ли получится — все используемые при бронировании материалы в первую очередь идут на фронт, это сейчас важнее, а мы потерпим. Будем оптимизировать имеющийся транспорт, перераспределять его между регионами», — отметил Медведев.

Филиал «Росинкаса» в Татарстане занимался бронированием транспорта с 2019 года, адаптируя для нужд инкассаторов машины Ford Sollers. Последние, в свою очередь, производились на заводе в Елабуге. При этом филиал компании имел статус завода — изготовителя бронирования транспортных средств и мог присваивать доработанным машинам новые VIN-коды (уникальные номера автомобилей).

После начала полномасштабной войны в Украине американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в том числе на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 года американский концерн вышел из капитала совместного предприятия, продав 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета.

«Росинкас» находится под контролем Банка России и отвечает за перевозку наличных денег в территориальные подразделения регулятора. В 2020 году компания оценивала уровень обновления своего автопарка в 200 автомобилей в год. Всего в автопарке организации находится более 3 тыс. специализированных машин.

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