«Россия была застигнута врасплох» 9 8.08.2024, 15:40

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Алексей Мельник

Огромная российская военная машина оказалась абсолютно неготова.

Украинские войска еще больше продвинулись вглубь Курской области. Меньше чем за трое суток удалось взять под контроль обширную территорию.

Военный эксперт, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексей Мельник поделился своей оценкой событий с сайтом Charter97.org:

— Есть несколько замечаний. Во-первых, на сегодняшний момент нет ни одного официального комментария украинской стороны. А во-вторых, пока что нет комментариев и со стороны непосредственных участников. Поэтому все наши попытки проанализировать ситуацию базируются на том, о чем, так скажем, визжат российские военблогеры, хоть это и не совсем литературное слово.

Плюс абсолютно противоречивые и не соответствующие действительности комментарии российских официальных лиц. Я это к тому, что у нас очень ограниченная информация с украинской стороны и лишь посредственно мы можем оценивать то, что говорят различные российские источники.

По поводу готовности-неготовности россиян к такому повороту событий можно судить в двух измерениях. Во-первых, Россия была застигнута врасплох, российское руководство абсолютно не ожидало таких действий со стороны Украины, я имею в виду не в военном плане, а скорее в политическом. Я имею в виду те заявления спикера российского МИД Захаровой и обращения к международному сообществу, что Украина якобы напала на Россию, плюс заявления Путина о том, что это провокация. Это говорит о полной неожиданности с точки зрения видения России, что может Украина себе позволить, не пересекая те «красные линии», которые рисуют либо наши западные партнеры, либо сама Москва.

Вторым эффектом неожиданности и сюрприза было то, что вся эта огромная российская военная машина оказалась абсолютно неготова к защите собственной территории. То, с какой легкостью относительно небольшая военная группировка проникла на такую глубину и продолжает движение в течение трех дней, показывает, что все эти мифы о непобедимости российской армии, которые были до войны и которые были последние несколько месяцев на фоне постоянного ползучего наступления России, не соответствуют действительности. Россия уязвима, и задача только найти эти уязвимые точки.

— Зачем Украине понадобилась эта операция? Каковы могут быть ее основные цели?

— Что касается целей операции, мне кажется, на данный момент кроме тех, кто был непосредственно вовлечен в планирование и сейчас занимается выполнением этого плана, вряд ли кто-то может с определенностью сказать, каковой является конечная цель этой операции и какими могут быть промежуточные цели.

Мы можем сейчас только обсуждать какие-то версии, которые уже были выдвинуты. Если брать политические цели, то это, скорее всего, попытка украинской стороны усилить переговорные позиции для будущих переговоров. С военной точки зрения — это попытка или, скажем, план, как ассиметричными действиями перехватить инициативу на линии фронта и, возможно, переломить тот негативный тренд, который сложился в течение больше чем полугода.

Можно очертить такие выводы. А что касается поставленных рубежей или продолжительности этой операции, то здесь, скорее всего, решение будет приниматься по обстановке, по ситуации.

— Российские Z-блогеры начали обвинять в происходящем даже Лукашенко. С чем это может быть связано?

— Это традиционное российское занятие — найти, кто виноват. Есть много пунктов, по которым можно обвинять Лукашенко, но точно не в поддержке Украины, здесь у него полное алиби.

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