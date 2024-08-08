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ЕС призвал Лукашенко освободить всех политзаключенных

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  • 8.08.2024, 16:00
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ЕС призвал Лукашенко освободить всех политзаключенных

Брюссель выпустил заявление к четвертой годовщине революции в Беларуси.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением в связи с четырехлетней годовщиной президентских выборов в Беларуси.

«Четыре года назад, 9 августа, народ Беларуси вышел на улицы, чтобы мирно протестовать против фальсификаций президентских выборов и попытки Лукашенко отобрать у него право решать свое будущее. С тех пор, несмотря на жестокие репрессии, белорусский народ неоднократно и смело отстаивает свои права человека и демократическое будущее своей страны. Режим Лукашенко ответил масштабной кампанией насилия и запугивания против собственного народа», — говорится в заявлении.

Боррель напоминает, что в белорусских тюрьмах находятся сотни политзаключенных, но это только малая часть людей, которые подверглись репрессиям. В стране идут масштабные репрессии против гражданского общества, СМИ, правозащитников, независимых профсоюзов, представителей национальных меньшинств и «против всех простых граждан, выражающих свои взгляды, как внутри страны, так и за ее пределами».

«Многие содержатся без связи с внешним миром более года. У некоторых задержанных есть опасные для жизни состояния, и им требуется срочная медицинская помощь. Такое обращение с заключенными и задержанными нарушает международное право и собственные обязательства Беларуси. В своем последнем докладе Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что есть разумные основания полагать, что в Беларуси могло быть совершено преступление преследования, являющееся преступлением против человечности», — говорится в заявлении.

ЕС призвал немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных.

Евросоюз отмечает возрастающую угрозу суверенитету Беларуси и напоминает, что Беларусь является соучастником войны против Украины.

«Белорусский суверенитет и идентичность находятся под возрастающей угрозой. Помимо широкомасштабных внутренних репрессий, белорусский режим является соучастником незаконной агрессивной войны России против Украины. Помимо политической, военной и материально-технической поддержки, он способствует незаконной депортации украинских детей с территорий Украины, временно оккупированных Россией. С 2021 года режим также организует миграционное давление на внешние границы ЕС», — отмечается в заявлении.

Евросоюз заявляет, что по-прежнему поддерживает народ Беларуси, демократическое движение и гражданское общество в стремлении к свободной, демократической, независимой и суверенной Беларуси как части мирной Европы.

«Как только Беларусь приступит к переходу к демократии, ЕС предоставит поддержку для стабилизации ее экономики и реформирования институтов, в том числе посредством Комплексного плана экономической поддержки на сумму до 3 миллиардов евро. Мы продолжим добиваться того, чтобы голоса белорусского народа были услышаны», — говорится в заявлении.

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