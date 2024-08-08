Politico: Иран может отказаться от планов атаковать Израиль
- 8.08.2024, 16:11
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На Тегеран надавили.
Власти Ирана могут отказаться от первоначальных планов массированно атаковать Израиль в ответ на убийство в Тегеране Исмаила Хании, одного из лидеров террористов из ХАМАС.
По данным источников Politico, США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не планирует удара в ближайшее время.
Американские чиновники также уверены, что Иран прислушается к призыву Вашингтона пересмотреть планы по масштабной атаке, так как в ходе операции Израиля в Тегеране не пострадал ни один иранский гражданин.
США по дипломатическим источникам передавали свои предупреждения о том, что массированный удар усилит напряжённость в регионе и создаст риск прямой конфронтации между Ираном и Израилем.