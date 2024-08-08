Семья из Волковыска показала гигантские грибы на участке
- 8.08.2024, 16:24
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Весом до четырех килограммов.
Супружеская пара из Волковыска показала, какие гигантские грибы они находят на своем приусадебном участке, пишет БелТА.
На тихую охоту супруги Валерий и Светлана Радивон отправляются, едва выйдя из дома. На приусадебном участке белорусов уже третий год вырастают гигантские грибы дождевики. На гигантские шары грибов-дождевиков приходят подивиться даже соседи. А после ливней в июле грибов стало еще больше!
Грибы, которые заселяют понемногу участок семьи, называются «головач гигантский», а также гигантский или исполинский дождевик. Этот гриб относится к семейству шампиньоновых и занесен в Красную книгу Беларуси. Его плодовое тело может достигать до полуметра в диаметре, а вес порой доходит до 4 килограммов.