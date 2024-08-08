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Семья из Волковыска показала гигантские грибы на участке

  • 8.08.2024, 16:24
  • 3,164
Семья из Волковыска показала гигантские грибы на участке
иллюстративное фото

Весом до четырех килограммов.

Супружеская пара из Волковыска показала, какие гигантские грибы они находят на своем приусадебном участке, пишет БелТА.

На тихую охоту супруги Валерий и Светлана Радивон отправляются, едва выйдя из дома. На приусадебном участке белорусов уже третий год вырастают гигантские грибы дождевики. На гигантские шары грибов-дождевиков приходят подивиться даже соседи. А после ливней в июле грибов стало еще больше!

Грибы, которые заселяют понемногу участок семьи, называются «головач гигантский», а также гигантский или исполинский дождевик. Этот гриб относится к семейству шампиньоновых и занесен в Красную книгу Беларуси. Его плодовое тело может достигать до полуметра в диаметре, а вес порой доходит до 4 килограммов.

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