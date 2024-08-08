Семья из Волковыска показала гигантские грибы на участке 8.08.2024, 16:24

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иллюстративное фото

Весом до четырех килограммов.

Супружеская пара из Волковыска показала, какие гигантские грибы они находят на своем приусадебном участке, пишет БелТА.

На тихую охоту супруги Валерий и Светлана Радивон отправляются, едва выйдя из дома. На приусадебном участке белорусов уже третий год вырастают гигантские грибы дождевики. На гигантские шары грибов-дождевиков приходят подивиться даже соседи. А после ливней в июле грибов стало еще больше!

Грибы, которые заселяют понемногу участок семьи, называются «головач гигантский», а также гигантский или исполинский дождевик. Этот гриб относится к семейству шампиньоновых и занесен в Красную книгу Беларуси. Его плодовое тело может достигать до полуметра в диаметре, а вес порой доходит до 4 килограммов.

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