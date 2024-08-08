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Украинский военкор: В Судже в окружении могли оказаться два российских батальона

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  • 8.08.2024, 16:29
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Украинский военкор: В Судже в окружении могли оказаться два российских батальона

ВСУ пополняют обменный фонд.

В Курской области РФ в окружение могли попасть два батальона россиян.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что пока подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно.

«Сообщают, что в Судже будет новое пополнение обменного фонда пленных. В окружение попали два батальона ВС РФ. Это 17 батальон 488 полка и 31 батальон 102 бригады российской армии», — написал он.

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