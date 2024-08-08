Лукашенко в роли завскладом

Лукашенко в роли завскладом3
- 8.08.2024, 16:39
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Встреча диктатора с главами МВД стран СНГ напомнила сцену из известного фильма.
Правда, Лукашенко в данном случае выступал не в роли Шурика, а в роли проворовавшегося завскладом, который пытается скрыть недостачу, пишет «Салiдарнасць»:
— Может сложиться ситуация так, что любое из нас — государство — без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия — мы в эту воронку все будем втянуты, — предупредил Лукашенко представителей органов стран СНГ.
Он пожаловался, что соседи стараются «держаться подальше от России» из-за войны и призвал к единству.
— Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые [думают]: «Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее… Ищем свою выгоду». Не делайте этого, — призвал Лукашенко.
Как известно, в число стран СНГ на сегодня, помимо России, входят: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.
Вопрос на засыпку: какая же из этих стран, вернее ее режим, рухнет в случае падения России?
Более того, звания «соагрессора» пока что тоже удостоена лишь одна из них — что, очевидно, и объясняет желание остальных «держаться подальше».
Произнося местоимение «мы» в контексте всеобщего падения вместе с Россией, Александр Григорьевич, похоже, немного преувеличил. Примерно, как завскладом Петухов из прекрасного гайдаевского фильма.