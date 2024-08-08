На границе Украины с Беларусью прогремели взрывы 3 8.08.2024, 16:44

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Есть пострадавший.

В четверг, 8 августа, на границе Украины с Беларусью в Ровенской области произошли взрывы. Известно о пострадавшем.

Об этом написал в «Фейсбуке» глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

По словам Коваля, гражданский проигнорировал предупреждение о минах и двигался в сторону границы с Беларусью. В результате произошли взрывы. Пока жизнь пострадавшему ничего не угрожает.

«В который раз напоминаю, на границе действуют режимные ограничения. Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно опасно, ведь постоянно происходит укрепление границы, в том числе путем минирования», — написал Коваль.

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