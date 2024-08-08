О чем говорит реакция Путина Владимир Фесенко

8.08.2024, 16:52

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Первые эффекты уже можно видеть по горячим следам операции в Курской области.

Да, рано подводить итоги, но что очевидно: реакция Путина оказалась очень сдержанной. Не просто достаточно сдержанной, а очень сдержанной. Путин назвал это «масштабной украинской провокацией» и не стал официально объявлять войну Украине, хотя к этому его призывали в российских социальных сетях и телеграм-каналах. Тем более, речь не идет о применении против Украины тактического ядерного оружия, к чему также Путина призывали наиболее агрессивные сторонники войны против Украины.

Очевидно, что Путин не хочет поднимать градус нынешней войны, усиливать ее интенсивность и остроту. Ведь это может привести к неконтролируемым негативным последствиям и в дальнейших отношениях РФ с Западом, и в развитии внутренней ситуации в России. Даже можно немного иронично сказать, что российский диктатор может быть не менее осторожным, чем президент США Байден. Реакция будет, безусловно. Россия, скорее всего, направит дополнительные подразделения российской армии и военную технику, чтобы, скажем так, остановить украинское наступление на Курщине и попытаться выбить украинские войска с территории РФ. Но именно сдержанность реакции Путина очень важна. Почему?

Вот тут уже переходим к реакции наших западных партнеров. Они же отреагировали тоже не сразу. Кажется, что для них это стало тоже определенным сюрпризом. Между прочим, это в очередной раз опровергает пропагандистский стереотип россиян, мол, украинцы — марионетки Вашингтона — делают только то, что в Вашингтоне скажут. В очередной раз видим, что ситуация выглядит совсем иначе. Но и в США, и в Евросоюзе смотрели, что будет дальше, как будет реагировать Россия на действия Украины. Хотя украинская сторона, скажем так, молчала, не делала никаких официальных заявлений, тем самым сохраняя и поле для маневра политического, на всякий случай, если будут разные сценарии развития событий, и это очень правильно. Однако смотрели и в Вашингтоне, и в Брюсселе, что будет дальше, как Россия будет реагировать. И только когда они увидели, что Россия отреагировала достаточно сдержанно, не предпринимает никаких авантюристических действий, тогда и в Вашингтоне, и в Брюсселе, в принципе, признали очевидное и сделали правильные выводы. Прозвучало заявление о том, что это право украинской стороны защищать себя, в том числе, и таким способом, как военные действия на территории РФ.

Сама по себе вот такая реакция наших партнеров и публичные официальные заявления о том, что мы имеем право на такие действия, весомый политический результат этой операции. Кроме того, для нас эта ситуация важна и как демонстрация американцам, что не надо бояться ударов по российской территории. Ведь давно известно, в Белом доме опасаются эскалации войны, хотя эскалация уже произошла со стороны России еще весной. Это и удары по энергетике, и наступление на севере Харьковщины. Поэтому чего здесь бояться? Надо наоборот нестандартно и решительно наступательно отвечать на действия российской стороны. Это лучший способ в конце концов принудить россиян к будущим переговорам. Этот эффект, я думаю, пока чисто потенциальный и не будем спешить с выводами, но важно, что таким образом демонстрируется — лучший способ давления на Россию — это военное давление. Это лучший способ принуждать Путина к миру.

Но мало одной операции на Курщине. Важно, чтобы американцы и европейцы поняли, что они должны дать разрешение для ударов по российской территории, для использования своего оружия для ударов по российской территории. Вот чисто психологически то, что Путин отреагировал сдержанно, это означает, что, скорее всего, он также сдержанно будет реагировать и на использование и дальнобойных американских ракет ATACMS, и британских, французских для ударов по российской территории. Поэтому не надо этого бояться. Думаю, что и такое разрешение мы получим. Правда, не сразу, и здесь тоже какие-то отдельные обстоятельства потребуются. Но сама эта ситуация нынешнего важна в политико-психологическом плане. Это, я думаю, снимает часть опасений, которые существуют в Белом доме и в некоторых европейских столицах.

Ну и еще один политический эффект, отмечу, не международный, а внутренний. Потому что, на мой взгляд, он не менее важен. Я думаю, что это перенос военных действий на территорию Российской Федерации, и демонстрация нестандартных, решительных, наступательных действий украинских вооруженных сил очень важна для внутренней атмосферы в Украине, для нашей внутренней ситуации. Потому что таким образом, прерывается (возможно, это только это первый шаг) и черная полоса, полоса отчаяния, разочарования, ощущение неудач, неопределенности будущего, в которую мы попали еще с конца 2023-го года. Вот сейчас — это такой луч надежды, что ситуация может меняться и в нашу пользу.

Пока не будем делать преждевременных выводов, поскольку у россиян, к сожалению, сохраняется большое преимущество и в численности войска, и особенно в военных ресурсах, преимущество в воздухе сохраняется, особенно в Донецкой области. Но то, что сейчас произошло в Курской области, действительно имеет положительные, уже на данный момент, политико-психологические эффекты, как в международном измерении, так и во внутриполитическом измерении для Украины.

Владимир Фесенко, New Voice

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