Подтвердилась утрата контроля России над тремя населенными пунктами в Курской области 4 8.08.2024, 17:07

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иллюстративное фото

Утрата подтвердилась из сообщения РЖД.

В Курской области на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрыли вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Пассажирам разрешили сдать билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский без дополнительных сборов.

Движение прекращено только в Суджанском и Кореневском районах, на остальной территории региона поезда ходят штатно, уточнили в МЖД. Там добавили, что в целях обеспечения безопасности проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала.

В свою очередь глава Минтранса России, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с региональными органами власти и другими службами для обеспечения безопасности транспортного сообщения в приграничье. «Сегодня это то, что нас прежде всего волнует», — отметил он.

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