Подтвердилась утрата контроля России над тремя населенными пунктами в Курской области

Подтвердилась утрата контроля России над тремя населенными пунктами в Курской области4
- 8.08.2024, 17:07
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Утрата подтвердилась из сообщения РЖД.
В Курской области на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрыли вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Пассажирам разрешили сдать билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский без дополнительных сборов.
Движение прекращено только в Суджанском и Кореневском районах, на остальной территории региона поезда ходят штатно, уточнили в МЖД. Там добавили, что в целях обеспечения безопасности проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала.
В свою очередь глава Минтранса России, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с региональными органами власти и другими службами для обеспечения безопасности транспортного сообщения в приграничье. «Сегодня это то, что нас прежде всего волнует», — отметил он.