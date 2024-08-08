В Италии подготовили «сюрприз» для любителей пиццы с ананасами 7 8.08.2024, 17:13

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Желающих заказать это блюдо в итальянских ресторанах уменьшится.

Пицца — традиционное блюдо и гордость Италии. Поэтому там очень не любят ее гавайский вариант с ананасами, пишет BILD.

Такое блюдо придумали в Канаде в 1962 году. Оно вошло в составленный недавно список худших пицц итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti.

А одна из туристок опубликовала видео из ресторана в Италии, где цену на гавайскую пиццу подняли в 10 раз в сравнении с остальными.

За блюдо с ананасами требуют ни много ни мало 100 евро.

Портал Südtirol News называет это «компенсацией» итальянским поварам за приготовление чужеродной пищи.

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