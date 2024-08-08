В белорусском поселке уровень радиации превышает норму в 2,5 раза 6 8.08.2024, 17:26

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Он находится в Гомельской области.

Радиационный фон в городском поселке Брагин остается по-прежнему высоким, несмотря на то, что с момента аварии на ЧАЭС прошло 38 лет. В настоящее время показатели превышают нормативные почти в 2,5 раза.

«Фиксируется загрязнение в пределах от 0,5 до 0,56 мкЗв/ч, при установленном пределе для Беларуси 0,2 мкЗв/ч», — заявила начальник отдела радиационного мониторинга Белгидромета Зоя Трафимчик на пресс-конференции.

Она также уточнила, что ситуация, когда уровень радиации снижается крайне медленно, не является повсеместной. Так, по ее словам, в Славгороде за пять последних лет уровень радиации снизился на 10% — с 0,2 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч.

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