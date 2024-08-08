закрыть
8 августа 2024, четверг, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусском поселке уровень радиации превышает норму в 2,5 раза

6
  • 8.08.2024, 17:26
  • 4,542
В белорусском поселке уровень радиации превышает норму в 2,5 раза

Он находится в Гомельской области.

Радиационный фон в городском поселке Брагин остается по-прежнему высоким, несмотря на то, что с момента аварии на ЧАЭС прошло 38 лет. В настоящее время показатели превышают нормативные почти в 2,5 раза.

«Фиксируется загрязнение в пределах от 0,5 до 0,56 мкЗв/ч, при установленном пределе для Беларуси 0,2 мкЗв/ч», — заявила начальник отдела радиационного мониторинга Белгидромета Зоя Трафимчик на пресс-конференции.

Она также уточнила, что ситуация, когда уровень радиации снижается крайне медленно, не является повсеместной. Так, по ее словам, в Славгороде за пять последних лет уровень радиации снизился на 10% — с 0,2 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип