Рабочий при ремонте минской квартиры вынес из нее коньяк и икру

Рабочий при ремонте минской квартиры вынес из нее коньяк и икру2
- 8.08.2024, 17:48
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А также золотые украшения и деньги.
Нелегальный рабочий в Минске обворовал квартиру, в которой делал ремонт, сообщили в ГУДВ Мингорисполкома.
В милицию обратился 55-летний минчанин, из квартиры которого во время ремонта пропали золотые украшения (четыре кольца, две пары сережек и браслет), кошелек с наличными и банковскими картами, а также две бутылки коньяка с банкой икры. Общая сумма похищенного превысила 17 тысяч белорусских рублей.
При этом выяснилось, что в квартире мужчины ремонт делал не строитель, с которым у хозяина был заключен официальный договор, а субподрядчик без оформления - 46-летний минчанин. И это нелегал забрал чужое имущество, когда хозяев дома не было. Часть украденного он сдал в ломбард и на вырученные деньги купил мобильный телефон своей девушке. А, что не смог сдать или продать тоже подарил своей возлюбленной.