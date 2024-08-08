закрыть
8 августа 2024, четверг, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-каналы паникуют не зря

2
  • Денис Казанский
  • 8.08.2024, 17:56
  • 6,276
Z-каналы паникуют не зря

Российских пленных уже несколько сотен.

Судя по тому, что до меня доходит, российские Z-каналы паникуют не зря. В Курской области российская армия показала полную небоеспособность, солдаты либо бегут, либо сдаются в плен. То есть ведут себя ровно так, как должны были в их представлении вести солдаты ВСУ 24 февраля 2022-го. Наши говорят, что сами такого не ожидали.

Российских пленных уже несколько сотен. Вчера Z-блогеры писали про героических пограничников, которые отважно стояли до конца, но сегодня появилось полное видео сдачи в плен, где видно, что россияне сами вышли с белым флагом и массово сдались без особого сопротивления. 

Денис Казанский, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип