Z-каналы паникуют не зря 2 Денис Казанский

8.08.2024, 17:56

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Российских пленных уже несколько сотен.

Судя по тому, что до меня доходит, российские Z-каналы паникуют не зря. В Курской области российская армия показала полную небоеспособность, солдаты либо бегут, либо сдаются в плен. То есть ведут себя ровно так, как должны были в их представлении вести солдаты ВСУ 24 февраля 2022-го. Наши говорят, что сами такого не ожидали.

Российских пленных уже несколько сотен. Вчера Z-блогеры писали про героических пограничников, которые отважно стояли до конца, но сегодня появилось полное видео сдачи в плен, где видно, что россияне сами вышли с белым флагом и массово сдались без особого сопротивления.

Денис Казанский, Telegram

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