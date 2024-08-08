Жозеп Боррель: Режим Лукашенко – соучастник в войне РФ в Украине

Жозеп Боррель: Режим Лукашенко – соучастник в войне РФ в Украине1
- 8.08.2024, 18:06
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Также режим способствовал незаконной депортации украинских детей.
Белорусский режим является соучастником в незаконной агрессивной войне России против Украины.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном Европейской службой внешних связей в четверг, 8 августа, в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Помимо политической, военной и материально-технической поддержки Москвы, режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины», говорится в заявлении. Кроме того, с 2021 года Минск организовывал миграционное давление у внешних границ ЕС, подчеркивается далее в документе.