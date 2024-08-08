Жозеп Боррель: Режим Лукашенко – соучастник в войне РФ в Украине 1 8.08.2024, 18:06

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Жозеп Боррель

Также режим способствовал незаконной депортации украинских детей.

Белорусский режим является соучастником в незаконной агрессивной войне России против Украины.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном Европейской службой внешних связей в четверг, 8 августа, в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Помимо политической, военной и материально-технической поддержки Москвы, режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины», говорится в заявлении. Кроме того, с 2021 года Минск организовывал миграционное давление у внешних границ ЕС, подчеркивается далее в документе.

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