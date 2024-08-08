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В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

  • 8.08.2024, 18:08
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

Объявлено об угрозе цунами.

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе острова Кюсю на юго-западе Японии, передает NHK.

По данным телеканала, эпицентр находился в районе префектуры Миядзаки на острове Кюсю, очаг стихии залегал на глубине 31 км.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение об угрозе цунами в префектурах Миядзаки, Коти, Оита, Кагосима и Эхиме. В частности, синоптики ожидают изменение высоты волн до одного метра.

«Мы продолжаем следить за тем, имеет ли цунами тенденцию усиливаться или ослабевать. В настоящее время это не та ситуация, которая может быть спрогнозирована», — приводит телеканал комментарий метеорологического агентства.

Главный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что в результате стихии пострадали три человека. Также, по его словам, поступили сигналы о сходе оползня в городе Сибуси в префектуре Кагосима.

Метеорологи ожидают масштабное землетрясение в разломе Нанкай. Подобные стихийные бедствия происходят один раз в 100–150 лет, отмечает The Japan Times.

Последнее мощное землетрясение в разломе Нанкай произошло в декабре 1946 года. Тогда погибли свыше 1,3 тыс. человек, оказались разрушены или повреждены десятки тысяч домов. Афтершоки после него продолжались несколько месяцев.

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