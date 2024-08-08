До +28°С прогнозируется в Беларуси 9 августа 8.08.2024, 18:12

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 28 градусов прогнозируется в Беларуси 9 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами по западу, утром и днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 10-15 градусов, а по западу – до плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22-28 градусов.

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