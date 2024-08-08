Нобелевский лауреат вернулся в Бангладеш, чтобы возглавить правительство 8.08.2024, 18:16

Мухаммад Юнус

В стране с конца июля продолжаются протесты.

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, который станет главным советником временного правительства Бангладеш и возглавит его в таком качестве, вернулся в страну, передает Reuters.

«Какой бы путь ни указали нам наши студенты, мы будем двигаться вперед в этом направлении», — заявил экономист журналистам в аэропорту, где его встречали высокопоставленные военные офицеры и лидеры студентов-протестующих.

Юнус будет приведен к присяге в качестве главного советника временного правительства в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Минску) в официальной резиденции президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина. Ранее он говорил, что не намерен претендовать на другую должность. О плане назначить его главой временного правительства объявляли координаторы студенческого движения Нахид Ислам, Асиф Махмуд и Абу Бакр Маджумдар.

Партия экс-премьера Шейх Хасины «Авами лиг» не будет представлена во временном правительстве. Ее сын, Саджиб Джой, накануне заявил, что партия не сдалась и готова вести переговоры с оппонентами и временным правительством. «Я сказал, что моя семья больше не будет участвовать в политике, но из-за того, что лидеры нашей партии и рабочие подвергаются нападкам, мы не можем сдаться», — сказал он.

В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на госдолжности, однако протесты все равно продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и улетела из страны в Индию. В результате на встрече Шахабуддина с лидерами политических партий Бангладеш и представителями гражданского общества было решено распустить парламент и сформировать временное правительство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com