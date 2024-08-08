Сколько стоит учеба в минских вузах 2 8.08.2024, 18:36

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Доходит до 6372 рублей.

Повышение стоимости обучения в вузах в этом году не планируется — так вчера заявил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Студентами-платниками уже стали более 16 тысяч абитуриентов. «Онлайнер» посмотрел, сколько сейчас придется платить за учебу первокурсникам популярных минских вузов.

На сайте БГУ опубликованы расценки за обучение, установленные в прошлом году. Мы позвонили в приемную комиссию под видом студентов — там пояснили, что в новом учебном году цены не изменятся. Например, самая высокая стоимость замечена на нескольких юридических специальностях: «Международное право», «Экономическое право», «Правоведение» — 6372 рубля. Учеба на мехмате обойдется студентам в 4560 рублей, на факультете прикладной математики — в 5101 рубль, радиофизики и компьютерных технологий — в сумму от 4560 до 5101 рубля. Самые низкие траты на учебу в этом университете будут у филологов и социологов — 4016 рублей. «Заочка» первокурсникам обойдется в 2178 рублей.

В БГУИРе самая высокая для первокурсников оплата составит 4910 рублей — такая установлена сразу на нескольких факультетах: компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, инженерно-экономическом. Самая низкая стоимость учебы в этом университете — 4300 рублей — на факультете радиотехники и электроники. «Заочка» для студентов первого курса всех специальностей обойдется еще дешевле — 1695 рублей.

Студентам первого курса в БНТУ в этом году установили две суммы — 5368,18 и 5033,28 рубля. К примеру, максимальную из них предстоит внести будущим архитекторам, маркетологам, логистам, промышленным дизайнерам. Меньшая из этих цифр будет, например, на машиностроительном и спортивно-техническом факультетах.

В БГЭУ, который в народе знают как «нархоз», в этом году одинаковые суммы для всех специальностей. Первокурсникам на дневном предстоит заплатить за учебу 3641,40 рубля. На «заочке» первый курс будет стоить 1299 рублей.

Новый учебный год в БГМУ для будущих терапевтов и хирургов обойдется в 4740 рублей — такую стоимость для платников нам назвали в деканате лечебного факультета. Для стоматологического факультета стоимость обучения еще не определена. Мы позвонили в деканат как абитуриенты — там сказали, что цена еще будет меняться и станет известна к 20-м числам августа.

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