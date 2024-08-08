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Зеленский: Украинская армия умеет удивлять

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  • 8.08.2024, 18:38
  • 3,446
Зеленский: Украинская армия умеет удивлять
Владимир Зеленский

Президент Украины намекнул на происходящее в Курской области.

ВСУ показали, что умеют воевать и умеют удивлять, сражаясь с превосходящим по силам противником. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Все видят, что украинская армия умеет удивлять. Умеет достигать результатов.

Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости.

Это делает смелость наших людей и абсолютно природное стремление украинцев найти лучший вариант действий, — с таких слов начал свое выступление Владимир Зеленский на презентации приложения для военнослужащих «Армия+».

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