Зеленский: Украинская армия умеет удивлять

Зеленский: Украинская армия умеет удивлять2
- 8.08.2024, 18:38
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Президент Украины намекнул на происходящее в Курской области.
ВСУ показали, что умеют воевать и умеют удивлять, сражаясь с превосходящим по силам противником. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Все видят, что украинская армия умеет удивлять. Умеет достигать результатов.
Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости.
Это делает смелость наших людей и абсолютно природное стремление украинцев найти лучший вариант действий, — с таких слов начал свое выступление Владимир Зеленский на презентации приложения для военнослужащих «Армия+».