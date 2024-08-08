Путин ратифицировал соглашение об алиментах между Беларусью и РФ 8.08.2024, 18:49

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Соглашение было подписано еще девять лет назад.

Взыскать алименты с белорусов в России и россиян в Беларуси станет проще. Как сообщает БелТА, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Россией и Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.

Соглашение о взыскании алиментов между двумя странами было подписано еще девять лет назад, в 2015 году. Но сейчас принято решение повысить эффективность этой работы.

Так, например, предусмотрели, что если у взыскателя нет сведений о месте жительства, нахождении, должника, то документы о взыскании алиментов могут быть направлены по известному адресу организации или лица, выплачивающего должнику доход.

«При этом в случае изменения источника выплат документ подлежит дальнейшему исполнению на территории страны пребывания должника в соответствии с ее национальным законодательством», - уточнили в документе.

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