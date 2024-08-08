В Минском море вновь зеленая вода 1 8.08.2024, 19:02

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Фотофакт.

Этим летом Заславское водохранилище (Минское море) превратилось в настоящий курорт — с заполненными пляжами, тусовками и ночными вечеринками. Однако на днях мы получили от читателей с десяток сообщений о том, что вода на Минском море окрасилась в зеленый цвет. Многим плавать в водоеме стало некомфортно и, как считают некоторые, даже опасно для здоровья. Журналист Onlíner попытался разобраться в ситуации и узнал, можно ли сделать воду на популярном водохранилище более чистой.

Зеленый цвет воды — это что-то необычное?

Нет, это история не новая. Заславское водохранилище цветет практически ежегодно. Во время жары в воде увеличивается количество зеленых и сине-зеленых водорослей и летом она приобретает характерный цвет. «Цветение будет продолжаться до того момента, пока не опустятся ночные и дневные температуры. Скорее всего, это случится только осенью, когда температура воздуха по ночам будет приближаться к нулю», — рассказывал о происходящем на Минском море эколог.

В четверг утром вода у дамбы на Заславском водохранилище выглядела так:

На пляжах желающих искупаться не нашлось.

А это уже территория водохранилища Дрозды.

Эксперты считают, что причиной такого цветения являются цианобактерии — сине-зеленые водоросли.

Опасно ли плавать в таких водоемах? За качеством воды постоянно следит Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Второго августа из-за «превышения индикаторного микробиологического показателя безопасности» купание запретили на некоторых пляжах водохранилища Дрозды, на Цнянке и даже на 5-м пляже Минского моря. В среду ограничения сняли со всех официальных пляжей города, хотя вода выглядит непрезентабельно.

Понятно. А зеленую воду можно почистить?

С таким вопросом мы обратились к председателю общественного объединения «Экологическая инициатива» Ольге Волковой. Если коротко, то лучше этого не делать:

— Есть теория, что при высадке подводных растений количество фитопланктона уменьшится, так как они будут конкурировать. Но для Минского моря такая стратегия не подходит. Почему? Она используется для небольших искусственных водоемов. Есть химические вещества (алгициды и фулгициды), останавливающие рост водорослей. Они используются для очистки бассейнов.

Однако вред для водоемов может быть значительный, поскольку такие вещества воздействуют на все живые организмы.

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