Житель Суджи: Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску российских военных

Житель Суджи: Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску российских военных6
- 8.08.2024, 19:07
- 9,410
Видео.
В сети опубликована видеозапись, на которой якобы житель города Суджа Курской области рассказывает об обстановке в городе и нецензурно ругается в адрес российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина, именно российские военные нанесли значительный ущерб городу. Обстрелы прекратились, только после того, когда подразделения РФ отошли в направлении Курска.
Внимание! Ненормативная лексика!