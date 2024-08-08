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Житель Суджи: Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску российских военных

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  • 8.08.2024, 19:07
  • 9,410
Житель Суджи: Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску российских военных

Видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой якобы житель города Суджа Курской области рассказывает об обстановке в городе и нецензурно ругается в адрес российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина, именно российские военные нанесли значительный ущерб городу. Обстрелы прекратились, только после того, когда подразделения РФ отошли в направлении Курска.

Внимание! Ненормативная лексика!

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