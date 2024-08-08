Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на Олимпиаде 1 8.08.2024, 19:11

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Эфиопский бегун упал плашмя на дорожку и не смог подняться.

Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма (Эфиопия) потерял сознание во время финала Олимпиады. Он задел ногой барьер, упал плашмя на дорожку и не смог подняться.

Как сообщает журналистка Джули Стюарт‑Бинкс, эфиопа унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Гирма является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями. В феврале 2023 года он установил мировой рекорд в беге на 3000 м в помещении.

Золото в финальном забеге завоевал марокканец Суфиан Эль‑Баккали, показав результат 8 минут 6,05 секунды. Это его второе олимпийское золото в карьере, ранее спортсмен побеждал на Играх‑2020 в Токио в этой дисциплине. Серебряную медаль взял американец Кеннет Рукс (8.06,41), бронзовая награда досталась кенийцу Абрахаму Кибивоту (8.06,47).

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