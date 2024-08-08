закрыть
8 августа 2024, четверг, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский миллиардер Дерипаска назвал войну Путина в Украине безумной

11
  • 8.08.2024, 19:14
  • 9,408
Российский миллиардер Дерипаска назвал войну Путина в Украине безумной
Олег Дерипаска

И призвал немедленно ее остановить.

Олег Дерипаска суммировал позицию крупного бизнесмена, продолжающего жить в России. Война – это плохо, но, если хочешь и дальше заниматься бизнесом, в политику не лезь.

Возможность экспортировать продукцию в страны Азии, «которые преследуют собственные интересы», стала, «безусловно, спасательным кругом для [российской] торговли» после санкций и разрыва экономических отношений с западными странами, сказал Дерипаска Nikkei Asia.

Торговля с Китаем, по словам основателя алюминиевого гиганта «Русал» и его материнской компании En+, оказалась «определяющим фактором в начале войны», тогда как сам он полагал, что экономический «коллапс [в России] будет сильнее». Торговля поддержала российскую экономику, а вот военные расходы ей вредят, сказал Дерипаска в Токио, куда он, по его словам, прилетел в качестве представителя России для участия в Деловом консультативном совете Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Расходы на оборону и безопасность в бюджете 2024 г. превысили 10,7 трлн рублей (около 6% ВВП).

Дерипаска назвал войну в Украине «безумной» и призвал к «немедленному и безусловному прекращению огня».

«Если хочешь остановить войну, прежде всего нужно прекратить огонь», - сказал Дерипаска.

Дерипаска однажды уже называл конфликт в Украине «безумием» – через месяц после российского вторжения. После чего бизнесмена минимум дважды просили из Кремля перестать критиковать войну, писала в конце 2022 г. Financial Times. В том же году компания Дерипаски лишилась яхтенного порта и гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сочи, на которые он потратил $1 млрд.

Последующие высказывания бизнесмена были более осторожными. Прошлой осенью в интервью FT он заявил, что не понимает, «почему ее [войну] не могут закончить обе стороны». «Не вижу, как кто-то может достичь заявленной цели», – добавил он.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип