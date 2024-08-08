Российский миллиардер Дерипаска назвал войну Путина в Украине безумной

Российский миллиардер Дерипаска назвал войну Путина в Украине безумной11
- 8.08.2024, 19:14
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И призвал немедленно ее остановить.
Олег Дерипаска суммировал позицию крупного бизнесмена, продолжающего жить в России. Война – это плохо, но, если хочешь и дальше заниматься бизнесом, в политику не лезь.
Возможность экспортировать продукцию в страны Азии, «которые преследуют собственные интересы», стала, «безусловно, спасательным кругом для [российской] торговли» после санкций и разрыва экономических отношений с западными странами, сказал Дерипаска Nikkei Asia.
Торговля с Китаем, по словам основателя алюминиевого гиганта «Русал» и его материнской компании En+, оказалась «определяющим фактором в начале войны», тогда как сам он полагал, что экономический «коллапс [в России] будет сильнее». Торговля поддержала российскую экономику, а вот военные расходы ей вредят, сказал Дерипаска в Токио, куда он, по его словам, прилетел в качестве представителя России для участия в Деловом консультативном совете Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Расходы на оборону и безопасность в бюджете 2024 г. превысили 10,7 трлн рублей (около 6% ВВП).
Дерипаска назвал войну в Украине «безумной» и призвал к «немедленному и безусловному прекращению огня».
«Если хочешь остановить войну, прежде всего нужно прекратить огонь», - сказал Дерипаска.
Дерипаска однажды уже называл конфликт в Украине «безумием» – через месяц после российского вторжения. После чего бизнесмена минимум дважды просили из Кремля перестать критиковать войну, писала в конце 2022 г. Financial Times. В том же году компания Дерипаски лишилась яхтенного порта и гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сочи, на которые он потратил $1 млрд.
Последующие высказывания бизнесмена были более осторожными. Прошлой осенью в интервью FT он заявил, что не понимает, «почему ее [войну] не могут закончить обе стороны». «Не вижу, как кто-то может достичь заявленной цели», – добавил он.