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Лида может стать столицей кошек в Беларуси

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  • 8.08.2024, 19:21
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Лида может стать столицей кошек в Беларуси

Власти с помощью котов хотят привлечь туристов.

Город Лида претендует на звание столицы кошек в Беларуси.

Идею подсмотрели в Зеленогорске Калининградской области, где для бездомных кошек построили специальные домики с подогревом и за стеклянным забором, нарисовали муралы, поставили специальный кошачий светофор и ввели должность котошефа, который котов кормит. Эта инициатива привлекла в город туристов.

Лида также намерена сделать своим брендом не только Лидский замок, но и стать кошачьей столицей Беларуси.

Руководитель Центра спасения животных, депутат Лидского районного «совета депутатов» Павел Жульпа отметил, что в нынешнем году в Беларуси принят закон об ответственном обращении с животными. А новый проект поможет решить проблему бродячих животных.

Лидчане планируют съездить в Зеленоградск, все узнать, посмотреть и построить первый дом для кошек.

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