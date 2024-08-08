Лида может стать столицей кошек в Беларуси

Лида может стать столицей кошек в Беларуси4
- 8.08.2024, 19:21
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Власти с помощью котов хотят привлечь туристов.
Город Лида претендует на звание столицы кошек в Беларуси.
Идею подсмотрели в Зеленогорске Калининградской области, где для бездомных кошек построили специальные домики с подогревом и за стеклянным забором, нарисовали муралы, поставили специальный кошачий светофор и ввели должность котошефа, который котов кормит. Эта инициатива привлекла в город туристов.
Лида также намерена сделать своим брендом не только Лидский замок, но и стать кошачьей столицей Беларуси.
Руководитель Центра спасения животных, депутат Лидского районного «совета депутатов» Павел Жульпа отметил, что в нынешнем году в Беларуси принят закон об ответственном обращении с животными. А новый проект поможет решить проблему бродячих животных.
Лидчане планируют съездить в Зеленоградск, все узнать, посмотреть и построить первый дом для кошек.