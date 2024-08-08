Разыскиваемый в Беларуси с 2022 года бобруйчанин нашелся в Украине

Разыскиваемый в Беларуси с 2022 года бобруйчанин нашелся в Украине2
- 8.08.2024, 19:49
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Его взяли в плен под Волчанском.
Белорус, который находился в розыске в нашей стране с 2022 года, имеет статус военнопленного в Украине и может быть включен в список на обмен, если его родственники обратятся к его российскому командованию с соответствующим заявлением. Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Украинцы взяли мужчину в плен в мае под Волчанском Харьковской области.
«Военнослужащий Евгений Каменьков, 17 марта 1999 года рождения, находится в Украине в качестве военнопленного», — рассказали изданию в проекте «Хочу найти». Там родственники пропавших, погибших или попавших в плен российских солдат могут получить о них информацию.
Напомним, что Евгений Каменьков — житель Бобруйска, он был объявлен в розыск в Беларуси в июле 2022 года после того, как ушел вместе с подростком из монастыря в Бресте.
На следующий день после их исчезновения поисково-спасательный отряд «Юго-Запад Брест» опубликовал информацию о том, что пропавшие были замечены в Минске.
Спустя неделю мальчика нашли в России, в городе Пушкино Московской области. Подростка передали белорусской милиции. О пропавшем Каменькове информации больше не появлялось. В конце июля этого года стало известно, что он воевал на стороне России и попал в плен в Украине.