Разыскиваемый в Беларуси с 2022 года бобруйчанин нашелся в Украине 2 8.08.2024, 19:49

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Евгений Каменьков

Его взяли в плен под Волчанском.

Белорус, который находился в розыске в нашей стране с 2022 года, имеет статус военнопленного в Украине и может быть включен в список на обмен, если его родственники обратятся к его российскому командованию с соответствующим заявлением. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Украинцы взяли мужчину в плен в мае под Волчанском Харьковской области.

«Военнослужащий Евгений Каменьков, 17 марта 1999 года рождения, находится в Украине в качестве военнопленного», — рассказали изданию в проекте «Хочу найти». Там родственники пропавших, погибших или попавших в плен российских солдат могут получить о них информацию.

Напомним, что Евгений Каменьков — житель Бобруйска, он был объявлен в розыск в Беларуси в июле 2022 года после того, как ушел вместе с подростком из монастыря в Бресте.

На следующий день после их исчезновения поисково-спасательный отряд «Юго-Запад Брест» опубликовал информацию о том, что пропавшие были замечены в Минске.

Спустя неделю мальчика нашли в России, в городе Пушкино Московской области. Подростка передали белорусской милиции. О пропавшем Каменькове информации больше не появлялось. В конце июля этого года стало известно, что он воевал на стороне России и попал в плен в Украине.

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